https://fr.sputniknews.africa/20230611/tombes-et-pyramides-comment-le-soudan-tente-de-sauver-ses-tresors-de-la-guerre-1059846255.html

Tombes et pyramides: comment le Soudan tente de sauver ses trésors de la guerre

Tombes et pyramides: comment le Soudan tente de sauver ses trésors de la guerre

Des associations tentent de préserver le patrimoine soudanais des combats qui font rage dans le pays. Plusieurs musées et des monuments ont déjà été pillés ou... 11.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-11T15:04+0200

2023-06-11T15:04+0200

2023-06-11T15:04+0200

afrique subsaharienne

soudan

patrimoine culturel

monument

pyramide

musée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1b/1058881821_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_a05c84fba5b004813923ad0ad9d48cf4.jpg

Au Soudan, la course contre la montre a débuté pour mettre à l’abri le patrimoine culturel du pays, rapporte Bloomberg. Alors que le conflit entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) s’éternise, des organisations s’activent autour des monuments importants.L’association Heritage for Peace a notamment préparé des plans d'évacuation pour certains musées et documenté les dommages causés à divers sites. Le groupe a également stationné des gardes à proximité des zones archéologiques en dehors de la capitale Khartoum.Le groupe se dit particulièrement préoccupé par la sécurité du temple égyptien de Bouhen dans l'extrême nord du pays, ainsi que par celle de la tombe de Muhammad Ahmad, plus couramment appelé le Mahdi, qui a combattu la domination coloniale britannique dans la seconde partie du XIXe siècle.Certains musées ont d’ores et déjà subi des dégâts. Des combattants des FSR sont notamment entrés dans le laboratoire de bioarchéologie du Musée national de Khartoum et ouvert des conteneurs remplis d'anciens restes humains. Des bâtiments de ce même musée ont été touchés par un incendie, selon le Cultural Heritage Monitoring Lab.Les célèbres pyramides de Méroé sont quant à elles intactes. Mais des frappes aériennes se poursuivent autour de Khartoum, Bahri ou Omdourman, des zones abritant de nombreux temples et monuments, et le berceau de la civilisation Kerma.Combats en coursLa montée des tensions au Soudan avait débuté mi-avril. Des combats avaient eu lieu entre l’armée d’Abdel Fattah al-Bourhane et les paramilitaires de Mohamed Hamdane Daglo, son ancien bras droit.Une trêve avait été conclue le 20 mai, pour permettre l’établissement de couloirs humanitaires et l’évacuation de civils et de diplomates étrangers. Des médiateurs internationaux avaient cependant déploré des violations du cessez-le-feu en divers endroits. Un nouveau cessez-le-feu de 24h avait été annoncé ce 10 juin.

afrique subsaharienne

soudan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, soudan, patrimoine culturel, monument, pyramide, musée