Il essaie de rattraper son avion à destination du Maroc en sautant sur le tarmac – vidéo

Un homme ayant raté son embarquement à l’aéroport de Malaga a tenté de rattraper son avion en sautant sur la piste. La tentative s’est avérée infructueuse... 17.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-17T16:54+0200

2023-06-17T16:54+0200

2023-06-17T16:57+0200

insolite

sécurité

aéroport

piste

embarquement

avion

malaga

maroc

international

maghreb

Une tentative dangereuse de rattraper son avion a été mise au point par un homme à l’aéroport de Malaga, en Espagne.L’avion, à destination du Maroc, avait déjà fermé ses portes et s’était éloigné de la passerelle d’embarquement, allant rejoindre une autre piste.L’homme est parvenu à franchir le contrôle d’accès et s’est lancé sur la passerelle d’embarquement. Il a demandé aux employés de lui donner une échelle pour monter dans l'avion, ces derniers refusant, selon le média El Español.Ensuite, visiblement agité, l’individu a décidé de sauter de la passerelle et est tombé sur le dos.L’homme a été identifié par la police espagnole et a été mis en cause pour infraction des normes de sécurité aérienne, a indiqué le 16 juin la Garde civile, relayée par la presse espagnole.

