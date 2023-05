https://fr.sputniknews.africa/20230506/ils-volent-plus-de-200-baskets-dans-un-magasin-au-perou-mais-toutes-du-pied-droit-1059074282.html

Ils volent plus de 200 baskets dans un magasin au Pérou, mais toutes du pied droit

Ils volent plus de 200 baskets dans un magasin au Pérou, mais toutes du pied droit

Quelque 200 baskets, estimées à 13.000 dollars, ont été volées le 30 avril dans une boutique au Pérou par trois délinquants. Tout avait déjà mal commencé pour... 06.05.2023, Sputnik Afrique

Trois individus ont dérobé 200 baskets de différentes marques exposées dans un magasin de chaussures qui a ouvert ses portes il y a quelques mois, relate le journal Diario Correo. Le cambriolage a eu lieu aux premières heures du 30 avril dans la ville de Huancayo, au Pérou.Seul problème, les délinquants n’ont pas réussi à prendre de paires de chaussures complètes. Il s’est avéré qu’ils se sont emparés uniquement de celles du pied droit.D’après le média, les malfaiteurs ont volé l’équivalent de 13.000 dollars.Le rapport de police, relayé par le journal, indique que le responsable du magasin s’est rendu sur place et a constaté que la porte avait été fracturée et que les cadenas avaient été brisés. Il a ensuite alerté les forces de l’ordre.Trois tentativesD’après la source, les images enregistrées par les caméras de sécurité ont montré que les délinquants ont d’abord essayé d’ouvrir les portes du commerce, mais qu’ils sont partis lorsqu’ils n’y sont pas parvenus. Quelques minutes plus tard, ils sont revenus avec d'autres outils pour forcer la serrure de la porte. Ils n'ont atteint leur objectif qu'à la troisième tentative.Les cambrioleurs ont utilisé un tricycle pour emporter les trois boîtes contenant les chaussures. Cependant, le pire pour eux s'est produit plus tard, lorsqu'ils se sont rendu compte que toutes les chaussures qu'ils avaient prises n’allaient qu'au pied droit.Une enquête est en cours. Les voleurs sont recherchés.

