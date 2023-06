https://fr.sputniknews.africa/20230616/decouverte-par-hasard-une-ferrari-du-defunt-roi-du-maroc-mohammed-v-mise-aux-encheres-1059969208.html

Découverte par hasard, une Ferrari du défunt roi du Maroc Mohammed V mise aux enchères

Une vingtaine d’anciens modèles de marque Ferrari sera bientôt mis aux enchères aux États-Unis, dont celui du défunt roi du Maroc Mohammed V. Selon le site... 16.06.2023, Sputnik Afrique

Une Ferrari 250 GT Coupé Spéciale ayant appartenu au roi Mohammed V du Maroc, grand-père du roi actuel du Royaume, sera mise aux enchères à Monterey, aux États-Unis, lors de ventes prévues pour les 17-19 août prochain, a annoncé la maison Sotheby’s.Le prix de la Ferrari de Mohammed V est évalué entre 1,5 et 2,1 millions d’euros. Selon Sotheby’s, on ne sait pas si le roi Mohammed V était l'unique propriétaire marocain de la 0469 GT, "bien que la voiture continue de porter une plaque d'immatriculation arrière en arabe et qu'elle soit documentée avec une immatriculation marocaine de l'époque". Au début des années 1960, le bolide a été exporté aux États-Unis.Retrouvée grâce à un ouraganLa voiture a été découverte par hasard après le passage de l’ouragan Charley en 2004. Elle se trouvait parmi une vingtaine d’autres raretés produites dans les années 1950, 1960 et 1970. La tempête avait partiellement détruit la grange qui abritait les véhicules abandonnés dans les années 1990. Endommagés, ils ont été récupérés et remis à neuf.La vente de la totalité de cette collection pourrait rapporter plusieurs dizaines de millions d’euros.La voiture la plus rare est une Ferrari 500 Mondial Spider Series I datant de 1954. Bien qu’en mauvais état, elle fait partie des modèles les plus prisés et pourrait être vendue pour près de 1,5 million d’euros.Plusieurs des Ferrari découvertes en Floride ont participé aux courses automobiles les plus célèbres au monde, par exemple les 24 Heures du Mans en France, ou la Targa Florio et le Mille Miglia, les deux en Italie.

