La Défense russe annonce avoir signé un vaste contrat d'armements avec l’Algérie

15.06.2023

En marge d’une rencontre entre Vladimir Poutine et Abdelmadjid Tebboune ce jeudi à Moscou, le chef de la Défense russe a confirmé que les deux pays ont conclu l’année dernière un important contrat d’armement.Ce dernier a confirmé que le contrat comprend des armes soviétique et russe. Selon le ministre, il s'agit "des chars et des systèmes de défense aérienne ainsi que des avions".Le ministre a réfuté les rumeurs selon lesquelles l’opération militaire spéciale en Ukraine avait affecté la coopération militaro-technique entre la Russie et d’autres pays. En revanche, cette coopération a montré "de bons résultats" l’année dernière. Le conflit en Ukraine a permis d’évaluer les performances des matériels militaires russe et étranger, a précisé M.Choïgou.

