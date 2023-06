https://fr.sputniknews.africa/20230615/en-direct---point-presse-des-presidents-tebboune-et-poutine-a-moscou--1059940294.html

Point presse des Présidents Tebboune et Poutine à Moscou - vidéo

Les Présidents Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine ont donné un point presse à Moscou à l'issue de la signature de plusieurs documents bilatéraux dont la... 15.06.2023, Sputnik Afrique

Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune, en visite d'État à Moscou, et son homologue russe Vladimir Poutine donnent un point presse au Kremlin.Les deux chefs d'État et les délégations russe et algérienne ont mené ce jeudi 15 juin des entretiens qui ont débouché sur la signature de plusieurs accords dont la Déclaration bilatérale sur le partenariat stratégique approfondi.

