Ces domaines prometteurs du partenariat entre la Russie et l'Algérie

La Russie compte développer ses relations commerciales avec l’Algérie, l’un de ses plus grands partenaires sur le continent africain. Les secteurs d’un éventuel renforcement des liens économiques entre les deux pays et des mesures à prendre ont été évoqués auprès de Sputnik Afrique par Maxim Tcherechnev, membre du Conseil général de l'organisation Delovaïa Rossiïa.Tout d’abord, la Russie et l’Algérie ont une attitude similaire à l’égard de la production pétrolière, a-t-il noté le 14 juin lors du forum d'affaires russo-algérien.Il a aussi cité d’autres domaines prioritaires dans la coopération des deux pays:Ensuite, la Russie dispose de technologies de l’information très avancées, ce qui représente un secteur très prometteur:Étant le premier pays en Afrique avec lequel la Russie a signé en 2001 une déclaration de partenariat stratégique, l’Algérie prépare un nouveau document qui doit consolider de nouveaux domaines de coopération. D’après M.Tcherechnev, cela est nécessaire, car le pays des fennecs a vu changer son dirigeant et la situation dans l’État. Pour lui, ces textes ne doivent donc pas être sous-estimés, parce qu’ils sont également très importants pour les entreprises.La numérisation étudiéeUn domaine à part entière pourrait aussi consolider les liens économiques entre les deux pays. Comme les autorités algériennes accordent une grande attention à la numérisation et envisagent un programme de réformes dans ce domaine, la Russie pourrait y apporter sa contribution. Notamment, celle-ci a "d'excellents développements à cet égard, qui n'ont pas seulement été testés, mais qui fonctionnent avec succès", a indiqué M.Tcherechnev."Un début si important"Pour lui, cette rencontre dans le cadre du Forum d'affaires russo-algérien "n’est que le début d’un long voyage":Moscou a accueilli le 14 juin le Forum d’affaires "Les possibilités et perspectives pour la coopération et le développement du partenariat entre la Russie et l’Algérie". Le Président algérien y a pris part alors qu’il est en visite d’État de trois jours en Russie.

