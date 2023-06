https://fr.sputniknews.africa/20230614/larmee-russe-aneantit-lartillerie-de-kiev-qui-bombardait-la-region-de-belgorod--video-1059901206.html

L’armée russe anéantit l’artillerie de Kiev qui bombardait la région de Belgorod – vidéo

La Défense russe a relayé une vidéo montrant la destruction des positions de Kiev d’où l’ennemi avait réalisé le bombardement d’une région russe frontalière de... 14.06.2023, Sputnik Afrique

Les artilleurs russes ont effectué des frappes contre les positions des troupes ukrainiennes à partir desquelles elles bombardaient la région russe de Belgorod, voisine de l’Ukraine.Selon le ministère russe de la Défense, des frappes ponctuelles ont été réalisées par des obusiers Msta-B et D-30.Une vidéo, diffusée ce 14 juin par l’instance, les montre en action dans une zone de l’opération spéciale contre l’artillerie de l’ennemi.Il ajoute que l'unité de reconnaissance signale d'abord la cible identifiée. Elle se rend ensuite à une position de tir et s’ajuste à l'aide de drones et d'éclaireurs.Les artilleurs anéantissent aussi les structures défensives, suppriment les points de contrôle et détruisent le matériel et l’armement, les réserves de munitions, d’armes et d'équipement des forces ukrainiennes, d’après la Défense russe.Une région russe visée régulièrementLa région de Belgorod, se trouvant à la frontière avec l'Ukraine, subit pratiquement tous les jours des pilonnages ukrainiens et des attaques de drones. Ces dernières semaines, les frappes se sont intensifiées.Les 2 et 3 juin, sept civils ont trouvé la mort dans des attaques contre plusieurs localités de la région, dont la ville de Chebekino. Plusieurs personnes ont été blessées dans la nuit du 8 au 9 juin.Si les tirs contre les régions frontalières russes ne cessent pas, la Russie sera contrainte de réfléchir à créer une "zone sanitaire" à la frontière russo-ukrainienne, pour sécuriser la population, a fait savoir le 13 juin, Vladimir Poutine, le 13 juin, lors de sa rencontre avec des correspondants de guerre.

