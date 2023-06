https://fr.sputniknews.africa/20230610/des-saboteurs-ukrainiens-attaquent-la-russie-avec-des-armes-de-lotan-zelensky-doit-sexpliquer-1059824485.html

Des saboteurs ukrainiens attaquent la Russie avec des armes de l’Otan, Zelensky doit s’expliquer

L’utilisation d’armes de l’Otan par des saboteurs ukrainiens est une violation de la règle selon laquelle le matériel livré à l’Ukraine est destiné à des fins... 10.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-10T09:18+0200

2023-06-10T09:18+0200

2023-06-10T09:44+0200

Des enregistrements vidéo ont récemment révélé que certains groupes de saboteurs ayant participé à l’attaque contre la région russe de Belgorod étaient équipés d'armes occidentales, rapporte le Tagesspiegel.Selon un rapport du Washington Post, quelques véhicules blindés utilisés lors de la première attaque frontalière du 22 mai semblaient avoir été fournis par les États-Unis et la Pologne. Des fusils belges et tchèques ont également été identifiés.Selon le média, l’Occident devra réagir à cette situation. D’autant plus que des symboles nazis ont été remarqués à maintes reprises.Les Européens demandent des explicationsLes actes de sabotage sur le territoire russe n’ont pas contribué à des succès des forces armées ukrainiennes. Plus encore, ils ont suscité le mécontentement des pays européens.Des explications ont déjà été demandées par le Premier ministre belge Alexander De Croo. Selon lui, "la règle est claire: les armes que nous fournissons à l'Ukraine sont destinées à des fins défensives et à la défense du territoire ukrainien".Attaques récurrentesLe 22 mai, la région russe de Belgorod avait été le théâtre d’une incursion ukrainienne. Les militaires entrés en Russie avaient cependant rencontré les défenses russes. Leur colonne de blindés avait été éliminée, plus de 70 saboteurs avaient été tués. Des images de leur destruction avaient été publiées par le ministère russe de la Défense.Le Washington Post a annoncé que l’opération de sabotage avait utilisé des véhicules et des armements de l’Otan.La région de Belgorod, se trouvant à la frontière avec l'Ukraine, est régulièrement ciblée par des pilonnages ukrainiens. Ces dernières semaines les frappes se sont intensifiées.Ces 2 et 3 juin, sept civils ont trouvé la mort dans les attaques contre plusieurs localités de la région, dont la ville de Chebekino.

