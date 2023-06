Le Maroc appelle l'Afrique à unir ses efforts pour le développement économique du continent

https://fr.sputniknews.africa/20230614/la-position-du-maroc-envers-lafrique-est-inebranlable-1059899522.html

Le Maroc appelle les nations africaines à travailler ensemble pour le développement du continent, a déclaré ce 13 juin le ministre marocain de... 14.06.2023, Sputnik Afrique

Les pays africains ont été appelé à travailler, main dans la main, pour que le continent remplisse efficacement son nouveau rôle, par le ministre marocain délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.Il a aussi souligné que cette position inébranlable d'action collective a toujours prévalu dans les relations du Maroc envers l’Afrique. S’exprimant dans le cadre de la conférence de Bloomberg “New Economy Gateway Africa”, le 13 juin à Marrakech, le ministre a souligné que sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc n’a eu de cesse de plaider en faveur de l'intégration africaine, notant que les initiatives du Royaume ont permis de renforcer ses liens économiques pour devenir le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et le deuxième sur l'ensemble du continent. Après avoir rappelé la réintégration du Royaume au sein de l'Union africaine sous le leadership de SM le Roi, le ministre a indiqué que le Royaume est devenu une puissance économique de premier plan dans la région. Et d'ajouter que le pays a réussi à développer une économie moderne et très diversifiée. A ce titre, M. Jazouli a mis l’accent sur les infrastructures de rang mondial et les industries très performantes que le Maroc a érigées, lui permettant l’accès aux plus grands marchés du monde, notamment les États-Unis et l'Union européenne. Plus important encore, le Maroc s'engage aujourd'hui dans une nouvelle phase de développement, en mettant l'accent sur l'expansion du secteur privé, a-t-il dit. Pour soutenir cette transition, le ministre rappelé l’adoption récente par le Maroc d’une nouvelle charte de l’investissement révolutionnaire qui accordera un soutien massif aux projets d'investissement, notant que ces réformes permettent au pays de transformer les défis actuels en opportunités, et de profiter du remaniement des chaines de valeur mondiales. Par ailleurs, M. Jazouli a évoqué la marque d'investissement et d'export “Morocco Now” qui “gagne chaque jour de la reconnaissance internationale”. En promouvant cette marque, notre vision s'étend aux vastes paysages de l'Afrique (...) car le dynamisme du Maroc se répercutera sur tout le continent africain. Les travaux de la 1ère édition africaine du prestigieux Bloomberg New Economy se sont ouverts, mardi à Marrakech, sous le thème "Gateway Africa". Ce forum économique de deux jours est organisé par le groupe de média Bloomberg, leader de l’information économique et financière, en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

