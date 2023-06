https://fr.sputniknews.africa/20230614/des-mercenaires-etrangers-et-des-soldats-ukrainiens-semparent-dhotels-particuliers-a-kherson-1059918185.html

Des mercenaires étrangers et des soldats ukrainiens s’emparent d’hôtels particuliers à Kherson

Un groupe de mercenaires étrangers de la Légion du Caucase a accaparé des hôtels particuliers dans la ville de Kherson, selon une source de Sputnik.

Dès fin mai, un groupe de mercenaires de la Légion du Caucase s’est emparé de plus de cinq hôtels particuliers à Kherson, a déclaré à Sputnik un agent des forces de l’ordre russes, citant une source dans l’armée ukrainienne.Ces biens immobiliers qui sont également occupés par des soldats ukrainiens, se trouvent dans deux arrondissements de la ville de Kherson.De plus, les membres de ce groupe armé étranger ont reçu début mai des colis d'aide humanitaire d'un volontaire de l'ouest de l'Ukraine, selon des sources ouvertes.Pour se rendre à Kherson, ces mercenaires utilisent des bus, suivant le trajet passant par la Turquie et la Géorgie, notamment Tbilissi-Batoumi-Istanbul-Izmail-Odessa et ensuite Kherson.La Légion du Caucase est une société privée militaire formée en mai 2022. Elle fait partie de l’armée ukrainienne. Ces membres ont déjà participé à diverses opérations dans les régions de Nikolaïev, de Kherson et de Donetsk.Des salles de torture à KhersonLa partie de la région de Kherson contrôlée par l’Ukraine abrite au total environ 500 mercenaires étrangers appartenant aux différents groupes armés, selon une information divulguée précédemment par une source à Sputnik. Ils sont logés dans des maisons de particuliers confisquées aux habitants de la région de Kherson, en groupes de 10 personnes maximum dans chaque maison.Des mercenaires étrangers sont impliqués à Kherson dans des actes de torture contre ceux qui ont des liens avec la Russie. Ainsi, des salles de torture ont été créées dans deux commissariats de police de la ville, a déclaré fin mai une source à Sputnik.La ville de Kherson, capitale administrative de la région éponyme dans le sud de l’Ukraine, a été contrôlée par la Russie de mars à novembre 2022. À cette date, les militaires russes se sont retirés de la ville pour organiser leur défense sur la rive gauche du Dniepr. En septembre 2022, 87,05% des habitants de la région de Kherson ont voté pour son rattachement à la Russie. En octobre, le Président russe a signé une loi ratifiant son intégration à la Russie.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes.

