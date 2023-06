https://fr.sputniknews.africa/20230613/lukraine-cible-des-refugies-avec-des-missiles-francais-dans-la-region-de-kherson--1059877693.html

L’Ukraine cible des réfugiés avec des missiles français dans la région de Kherson

L’Ukraine cible des réfugiés avec des missiles français dans la région de Kherson

Des frappes sur un centre d’accueil temporaire de réfugiés dans la région de Kherson ont été menées avec des missiles SCALP fabriqués en France à en juger... 13.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-13T10:31+0200

2023-06-13T10:31+0200

2023-06-13T10:46+0200

donbass. opération russe

kherson

réfugiés

pilonnage

storm shadow (missile)

scalp-eg (missile)

destruction

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/0d/1059237506_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b1eaa4125592c8d27236ec4b5f74959c.jpg

Samedi 10 juin vers cinq heures du matin, les forces ukrainiennes ont tiré des missiles sur un hôtel abritant un centre d’accueil temporaire de réfugiés de Kherson près de Guenitchesk, au bord de la mer d’Azov. Deux missiles ont été abattus par la défense antiaérienne russe, deux autres ont frappé les bâtiments dans lesquels se trouvaient des réfugiés.Deux bâtiments ont été complètement détruits. Selon les témoignages recueillis par un correspondant de Sputnik, le centre d’accueil n’hébergeait que des civils et ne présentait aucun intérêt militaire.Les missiles qui ont été tirés étaient de fabrication française.Sur des fragments retrouvés, on voit la date de leur fabrication (avril, juin, octobre 2003) et l’appellation du fabricant: MBDA France.Un missile contre des cibles "de grande valeur"Selon les données publiées sur le site officiel de l’entreprise, le missile Storm Shadow / SCALP (Système de croisière conventionnel autonome à longue portée) est une arme de frappe en profondeur à longue portée, armée de manière conventionnelle, conçue pour répondre aux exigences des attaques pré-planifiées contre des cibles fixes ou stationnaires de grande valeur.Le Storm Shadow / SCALP a été mis en opération dans la Royal Air Force et l'Armée de l'Air française en 2003 et a été utilisé dans le Golfe, en Irak et en Libye. Cette arme est maintenant en service dans trois autres pays, offrant une capacité de frappe en profondeur inégalée. Le Storm Shadow / SCALP est opéré depuis le Tornado, le Rafale, le Mirage 2000 et dans le futur depuis l’Eurofighter Typhoon.

kherson

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

kherson, réfugiés, pilonnage, storm shadow (missile), scalp-eg (missile), destruction