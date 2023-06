https://fr.sputniknews.africa/20230613/crash-dun-helicoptere-militaire-us-en-syrie-22-soldats-blesses-1059875371.html

Crash d’un hélicoptère militaire US en Syrie, 22 soldats blessés

Crash d’un hélicoptère militaire US en Syrie, 22 soldats blessés

22 soldats américains ont été blessés dans le crash d’un hélicoptère militaire dans le nord-est de la Syrie, selon le commandement central américain... 13.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-13T08:38+0200

2023-06-13T08:38+0200

2023-06-13T08:38+0200

moyen-orient

syrie

états-unis

centcom (united states central command)

crash d'hélicoptère

blessés

soldats

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104296/12/1042961281_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6bbd7dc8488c8726d4e2c52c89c69c16.jpg

Un accident d'hélicoptère a fait 22 blessés parmi les soldats américains en Syrie lundi soir, a déclaré le commandement central américain (CENTCOM) dans un communiqué.Le communiqué précise que l'hélicoptère n'a pas été attaqué et que les causes du crash étaient en cours d'investigation.Auparavant, à la mi-avril, le CENTCOM avait annoncé que 25 soldats américains avaient été blessés et subi de légères lésions cérébrales traumatiques à la suite des attaques soutenues par l’Iran en Syrie les 23 et 24 mars.Occupation illégalePlusieurs centaines de soldats américains se trouvent illégalement en Syrie au sein d'une coalition luttant contre les restes du groupe Daech*. Ils sont fréquemment pris pour cible lors d'attaques menées par des milices.Plusieurs provinces de l’est et du nord-est syrien sont actuellement contrôlées par les forces kurdes, soutenues par Washington. Les États-Unis eux-mêmes maintiennent des bases militaires sur le territoire syrien, au mépris de la souveraineté du pays.Les troupes américaines font aussi main basse sur les ressources syriennes comme le pétrole.Damas a déclaré à maintes reprises qu’il qualifiait cette présence d’"occupation et de piraterie d’État" sur son pétrole.*Organisation terroriste interdite en Russie

moyen-orient

syrie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

moyen-orient, syrie, états-unis, centcom (united states central command), crash d'hélicoptère, blessés, soldats