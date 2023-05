Washington s’appuie sur des terroristes pour créer de nouvelles forces en Syrie, selon Lavrov

https://fr.sputniknews.africa/20230510/washington-sappuie-sur-des-terroristes-pour-creer-de-nouvelles-forces-en-syrie-selon-lavrov-1059164355.html

Les États-Unis tentent de déstabiliser Damas en faisant appel à des terroristes de Daech* pour composer de nouvelles forces en Syrie, a affirmé le ministre... 10.05.2023, Sputnik Afrique

Le trouble jeu américain en Syrie n’en finit pas. Déjà à la manœuvre pour siphonner le pétrole du pays, Washington tente désormais de former de nouvelles unités, en s’appuyant sur des terroristes. Les États-Unis se sont mis à élaborer une "Armée de Syrie libre" en y incorporant des militants de Daech*, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.Le diplomate a assuré que les hauts gradés russes et syriens discutaient ensemble de ce problème, pour mettre en place des "plans d'actions communs". Moscou dénonce "une ingérence extérieure flagrante dans les affaires de la région", a-t-il ajouté.Des attaques en Russie?Ce n’est pas la première fois que les États-Unis sont soupçonnés de s’appuyer sur des terroristes en Syrie, depuis la défaite de Daech*. En février, le renseignement russe avait ainsi affirmé qu’une soixantaine de terroristes étaient formés sur la base syrienne d'Al-Tanf, pour perpétrer des attentats en Russie. Il s’agirait de combattants de groupes djihadistes affiliés à Daech* et à Al-Qaïda*.Le Pentagone jouerait d’ailleurs un jeu similaire dans le dossier ukrainien,invitant des mercenaires et terroristes afghans, somaliens ou irakiens à aller se battre contre la Russie, expliquait récemment à Sputnik l'ancien militaire afghan Yahya Cavus.* Organisations terroristes interdites en Russie

