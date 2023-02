https://fr.sputniknews.africa/20230213/les-etats-unis-formeraient-en-syrie-60-combattants-voues-a-perpetrer-des-attentats-en-russie-1057903972.html

Les États-Unis formeraient en Syrie 60 combattants voués à perpétrer des attentats en Russie

2023-02-13T07:35+0100

2023-02-13T07:35+0100

2023-02-13T07:59+0100

Les États-Unis ont choisi 60 combattants pour les former sur la base d'al-Tanf en Syrie en vue de perpétrer des attentats en Russie, a déclaré ce lundi le Service russe de renseignement extérieur (SVR).Ces attentats devraient viser des diplomates, des fonctionnaires, des membres des forces de l'ordre et des militaires, selon le service.Des combattants expérimentésIl s'agit de membres de groupes djihadistes affiliés à Daech* et à Al-Qaïda* qui ont une expérience de combat au Proche-Orient, précise le service, se référant à des "données dignes de confiance". "Possédés par une idée folle de "vider de son sang" la Russie, les stratèges de Washington jugent acceptable d'utiliser directement des terroristes",note le communiqué. Selon le SVR, de tels actes mettent Washington sur la même ligne que les groupes terroristes internationaux.* Organisations terroristes interdites en Russie

