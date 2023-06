https://fr.sputniknews.africa/20230612/pomme-de-la-discorde-le-prix-des-fruits-explose-en-algerie-1059867604.html

Pomme de discorde: le prix des fruits explose en Algérie

Certains fruits comme la pomme ont vu leur prix bondir en Algérie ces dernières semaines. L’interdiction d’importer et les marges abusives sont notamment en... 12.06.2023, Sputnik Afrique

maghreb

algérie

pommes

fruits

importations

inflation

L’inflation continue son petit bout de chemin en Algérie. Après certains légumes comme l’oignon, c’est désormais au tour des fruits de voir leur prix s’envoler, rapporte le média TSA. Le kilo de cerises a ainsi passé la barre des 2.500 dinars (environ 18 dollars) avant de refluer entre 600 et 1.300 dinars récemment (entre 4 et 9 dollars).Plus symbolique encore: la pomme algérienne peut désormais atteindre les 2.000 dinars le kilo (14 dollars) sur certains marchés, selon TSA. De quoi décourager les bourses les moins fournies.La flambée des prix est en partie liée à l’interdiction d’importer durant l’été, qui n’a pas été compensée par une hausse de la production nationale. Une offre insuffisante qui peine à alimenter la demande, comme l’explique à TSA Hadj Tahar Boulenouar, président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA).Par ailleurs, le prix de la banane est resté élevé, alors qu’il tire traditionnellement vers le bas ceux des autres fruits saisonniers.Marges abusivesCôté consommateurs, certains soupçonnent également la filière de la pomme de tirer profit de la situation pour accentuer leurs marges. L’interdiction d’importer a de fait entériné le monopole de la pomme algérienne.Le responsable appelle les pouvoirs publics à réagir, soit en plafonnant les marges, soit en permettant le retour aux importations.Mi-avril, les autorités avaient déjà pris des mesures pour réguler la hausse du prix de la banane, en augmentant justement les quotas d’importations et en leur assignant un cahier des charges plus serré.

maghreb

algérie

