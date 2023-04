https://fr.sputniknews.africa/20230412/lalgerie-prend-des-mesures-pour-stopper-la-hausse-du-prix-de-la-banane-1058559018.html

L’Algérie prend des mesures pour stopper la hausse du prix de la banane

L’Algérie prend des mesures pour stopper la hausse du prix de la banane

Un nouveau cahier des charges, une augmentation du quota d’importation… La flambée des prix de la banane enregistrée en Algérie a été jugée suffisamment... 12.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-12T17:15+0200

2023-04-12T17:15+0200

2023-04-12T17:15+0200

maghreb

algérie

banane

importations

prix

ministre

commerce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102085/16/1020851632_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_97fd944db50efd9bd407d4752b8dd098.jpg

Alors que ces derniers jours le prix des bananes a connu une forte hausse en Algérie, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations du pays a annoncé le 10 avril deux mesures pour y faire face.Ainsi, pour faire baisser le prix de ce fruit, le ministre, Tayeb Zitouni, cité par TSA Algérie, a déclaré que la première initiative serait la hausse du quota d’importation.D’après lui, c’est un manque de bananes sur le marché national qui a provoqué la flambée des prix.Une augmentation du quota à l’importation prévueEn outre, M.Zitouni a souligné l’importance de la banane pour la stabilisation des coûts des fruits dans son pays.Cité par le média, il a noté que la banane était un "produit régulateur" du marché des fruits.Un nouveau cahier des chargesDe plus, la deuxième mesure annoncée consiste en la mise en place d’un nouveau cahier des charges pour l’importation de bananes qui comprend deux conditions. Cela permettra le respect et la traçabilité des prix du fruit concerné et la conversion progressive des importateurs en investisseurs.

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, banane, importations, prix, ministre, commerce