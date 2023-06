https://fr.sputniknews.africa/20230612/la-banque-mondiale-prevoit-un-futur-proche-pessimiste-pour-lalgerie-1059871421.html

La Banque mondiale prévoit un futur proche pessimiste pour l'Algérie

La Banque mondiale prévoit un futur proche pessimiste pour l'Algérie

Sur fond de ralentissement économique prévu pour 2023, l’Algérie sera impactée elle aussi. En cause, en premier lieu, le recul des prix des hydrocarbures, ce... 12.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-12T17:14+0200

2023-06-12T17:14+0200

2023-06-12T17:14+0200

algérie

banque mondiale (bm)

afrique

économie

pétrole

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/images/sharing/article/fra/1059871421.jpg?1686582842

Après une croissance économique stable ces deux dernières années, l’Algérie connaîtra un ralentissement en 2023. Une conclusion que la Banque mondiale a tirée dans son rapport évaluant les perspectives de l'économie mondiale.À l’échelle planétaire, 2023 sera marqué par un ralentissement de la croissance mondiale qui tombera à 2,1%, et ce, "contre 3,1% en 2022". Le même scénario (à 2,2%) est prévu pour la région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient) "tant pour les pays exportateurs qu’importateurs de pétrole".Les raisonsL’Algérie faisant partie des exportateurs d’or noir, elle est très dépendante des prix sur les hydrocarbures, qui à leur tour sont impactés par la crise provoquée par la pandémie et le conflit ukrainien.Le PIB de l’Algérie devrait perdre de vitesse en 2023 et s’établir à +1,7%. Ce, alors qu’en 2022 elle a affiché une augmentation de +3,2% et +3,4% en 2021.Quant à 2020, année marquée par la pandémie, une baisse de -5,1 % avait été constatée. Alors, la crise sanitaire avait fait reculer les exportations de pétrole algériennes à 20 milliards de dollars.

algérie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, banque mondiale (bm), afrique, économie, pétrole