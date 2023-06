https://fr.sputniknews.africa/20230611/un-senateur-russe-repond-a-la-question-de-musk-sur-les-effets-des-livraisons-darmes-a-kiev-1059850250.html

Un sénateur russe répond à la question de Musk sur les effets des livraisons d’armes à Kiev

Un sénateur russe répond à la question de Musk sur les effets des livraisons d’armes à Kiev

L’administration américaine est incapable de comprendre à quelles conséquences peuvent conduire le soutien incessant apporté au régime de Kiev, selon le... 11.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-11T16:50+0200

2023-06-11T16:50+0200

2023-06-11T16:50+0200

donbass. opération russe

alexeï pouchkov

elon musk

washington

kiev

livraisons d'armes

conséquences

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/17/1045774901_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_a0152f20d99dc30a259c44e34f0eda39.jpg

Le sénateur russe Alekseï Pouchkov a réagi aux propos du milliardaire américain Elon Musk, lequel a remis en question le nouveau programme d’assistance à Kiev annoncé par le département de la Défense des États-Unis.Il a également noté que l’Occident prenait souvent son désir pour des réalités en ce qui concernait le soutien de l’Ukraine.Il a ajouté que dans cette situation peu de personnes pouvaient penser rationnellement et que M.Musk faisait partie de ceux qui posaient une question clé sur les conséquences des décisions prises par les autorités américaines.Un nouveau paquet d’aideVendredi 9 juin, le Pentagone a annoncé un nouveau lot d’aide militaire à Kiev pour 2,1 milliards de dollars.La Défense américaine se propose de livrer des munitions supplémentaires pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot, des systèmes et missiles antiaériens HAWK, des obus d’artillerie de 105 et de 203 mm, des drones Puma et des roquettes guidées laser.

washington

kiev

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

alexeï pouchkov, elon musk, washington, kiev, livraisons d'armes, conséquences