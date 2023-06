https://fr.sputniknews.africa/20230611/cette-seule-question-quelon-musk-pose-sur-laide-militaire-americaine-a-lukraine-1059837836.html

Cette seule question qu’Elon Musk pose sur l’aide militaire américaine à l’Ukraine

Cette seule question qu’Elon Musk pose sur l’aide militaire américaine à l’Ukraine

Elon Musk a réagi à l’annonce par le ministère américain de la Défense d’un nouveau paquet d’aide militaire à l’Ukraine d’un montant de 2,1 milliards de... 11.06.2023, Sputnik Afrique

Le PDG de SpaceX et de Tesla a remis en question un nouveau programme d’assistance à la sécurité ukrainienne annoncé vendredi 9 juin par le département de la Défense des États-Unis.Ce paquet d’un montant de 2,1 milliards de dollars prévoit la livraison de systèmes de défense aérienne et de munitions dans le cadre de l'Initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine (USAI).Missiles, obus et roquettes guidées laserLa Défense américaine se propose de livrer à Kiev des munitions supplémentaires pour les systèmes de défense aérienne Patriot, des systèmes et missiles antiaériens HAWK, des obus d’artillerie de 105 et de 203 mm, des drones Puma et des roquettes guidées laser.La Russie avait précédemment envoyé une note aux pays de l’Otan en lien avec la livraison d’armes à l’Ukraine. Moscou a de multiples fois déclaré que toute cargaison contenant des armes pour Kiev devenait une cible légitime.

