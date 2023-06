https://fr.sputniknews.africa/20230611/mme-et-mafrique-designes-a-luniversite-russe-de-lamitie-des-peuples-1059849504.html

Mme et M.Afrique désignés à l’Université russe de l'Amitié des peuples - photos

Une Équato-guinéenne et un Nigérian ont remporté les titres de Mme et M.Afrique au concours tenu à l'université la plus internationale de Russie, celle de... 11.06.2023, Sputnik Afrique

Le concours annuel organisé à l’Université russe de l’Amitié des peuples a désigné les nouveaux Mme et M.Afrique. Ce sont l'étudiante équato-guinéenne Hosefa Obono Ntutumu Bizezam et l’étudiant nigérian Yasir Abubakar Yousuf qui l’ont remporté.Au menu du concoursPour décrocher ces titres, il leur a fallu relever des défis avec d'autres finalistes talentueux en provenance de divers pays africains, dont du Tchad ou encore de la Zambie.Les candidats ont notamment démontré leurs compétences en danse traditionnelle et moderne, en chant et en mannequinat. Le public a également apprécié les performances intéressantes de musiciens et de groupes de danse professionnels africains et russes, ainsi qu'une performance d'un artiste mexicain.La plus internationale de Russie, regroupant des étudiants en provenance de plus de 150 pays, l’Université de l’Amitié des peuples a repris son nom de Patrice Lumumba au mois de mars.

