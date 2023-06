https://fr.sputniknews.africa/20230611/les-pays-qui-ont-pratique-lesclavage-ou-la-colonisation-nont-pas-de-lecon-a-donner-selon-bamako-1059854746.html

Les pays "qui ont pratiqué l’esclavage ou la colonisation" n’ont pas de leçon à donner, selon Bamako

Les puissances ayant profité de l’esclavage et de la colonisation en Afrique sont mal placées pour donner des leçons sur les droits de l’homme, a déclaré... 11.06.2023, Sputnik Afrique

La paille et la poutre. La question des droits de l’homme n’a pas être instrumentalisée par quiconque, encore moins par des puissances ayant pratiqué l’esclavage et la colonisation, a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop.Le ministre a illustré son propos en prenant l’exemple de la Palestine, affirmant que beaucoup préféraient "regarder ailleurs" plutôt que de parler de droits de l’homme dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Il a souligné que la vie humaine avait le même prix "où qu’elle soit, en Ukraine, au Sahel, en Palestine ou en Amérique latine".Russie et monde multipolaireAbdoulaye Diop a par ailleurs profité de son discours pour rappeler les liens qui unissait le Mali à la Russie, se félicitant du rapprochement en cours entre les deux pays. Il a souligné que les deux États "œuvraient à la promotion de leur développement économique" dans un grand nombre de domaines, de l’agriculture aux transports en passant par l’industrie minière.Le ministre a assuré que Bamako partageait "une convergence de vues" avec Moscou sur la plupart des questions internationales. Le Mali se retrouve en particulier sur la ligne multipolaire mise en avant par la Russie ces derniers mois.Cette convergence s’étend également au domaine sécuritaire et au rétablissement de la paix dans le Sahel, a encore déclaré le chef de la diplomatie malienne. À ce titre, Bamako a procédé à de "nombreuses acquisitions de matériel et d’outils de défense" russes ces derniers mois, a-t-il encore rappelé.Des armements qui permettent au pays de lutter contre le terrorisme. "La peur a changé de camp", avait d’ailleurs déclaré à Sputnik Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre du gouvernement de transition en février dernier. Le responsable avait là encore salué le partenariat de défense avec Moscou.

