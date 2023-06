Le général US Mark Milley nomme les trois grandes puissances dans le monde

https://fr.sputniknews.africa/20230610/le-general-us-mark-milley-nomme-les-trois-grandes-puissances-dans-le-monde-1059832998.html

Intervenant jeudi 8 juin lors de la cérémonie de remise des diplômes à l’université de la Défense nationale des États-Unis à Washington, le chef d’état-major des armées américaines Mark Milley a indiqué qu’au cours de ces deux prochaines décennies le monde vivrait toute une série "de défis et de crises très importants".Le principal de ces défis sera, selon lui, le changement par rapport à un "moment unipolaire" où les États-Unis sont "la nation la plus puissante du monde"."Et trois est beaucoup plus compliqué que deux et certainement beaucoup plus compliqué qu'un."Un nouveau paysage géopolitiqueIl a ajouté que de nombreux autres pays s’élèveraient dans les décennies à venir, devenant des puissances régionales et, potentiellement, mondiales et compliquant davantage le paysage géopolitique.Défi géopolitique cléEn outre, M.Milley considère la croissance économique et l'expansion militaire de la Chine comme un défi géopolitique clé.Il a signalé l’intention déclarée de la Chine de devenir un hégémon régional au cours de la prochaine décennie et de dépasser la capacité militaire américaine d'ici le milieu du siècle.Ces derniers temps, les relations entre les États-Unis et la Chine se sont fortement dégradées en lien avec la situation de Taïwan, les litiges en mer de Chine méridionale et les restrictions imposées par Joe Biden aux exportations des semi-conducteurs.Le ministre chinois de la Défense Li Shangfu a récemment prévenu d’un risque de conflit entre son pays et les États-Unis."Il est indéniable qu'un conflit grave ou une confrontation entre la Chine et les États-Unis serait un désastre insupportable pour le monde", a-t-il déclaré.

