https://fr.sputniknews.africa/20230605/la-defense-chinoise-met-en-garde-contre-un-desastre-insupportable-pour-le-monde-1059720326.html

La Défense chinoise met en garde contre "un désastre insupportable pour le monde"

La Défense chinoise met en garde contre "un désastre insupportable pour le monde"

La différence des systèmes entre la Chine et les États-Unis ne doit pas empêcher de chercher un terrain d’entente, selon le ministre chinois de la Défense. Un... 05.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-05T11:19+0200

2023-06-05T11:19+0200

2023-06-05T11:19+0200

international

chine

états-unis

conflit

conséquences

taïwan

li shangfu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103249/37/1032493757_0:193:2954:1855_1920x0_80_0_0_5a1987c6fe15f3499fed30cb87cc9e01.jpg

Intervenant lors de la conférence internationale annuelle organisée par l’International Institute for Strategic Studies (IISS), le Shangri-La Dialogue, le ministre chinois de la Défense Li Shangfu a prévenu d’un risque de conflit entre son pays et les États-Unis.Le général Li a signalé que la Chine préférait le dialogue à la confrontation bien que les deux pays soient différents à bien des égards.Appel à rechercher un terrain d’ententeLi Shangfu a constaté que ces dernières années les relations sino-américaines étaient au plus bas depuis l’établissement des relations diplomatiques. Il a cependant indiqué que le monde était "assez grand pour que les pays, y compris la Chine et les États-Unis, puissent se développer ensemble".Incident dans le détroit de TaïwanCes derniers temps, les relations entre les États-Unis et la Chine se sont fortement dégradées en lien avec la situation de Taïwan, les litiges en mer de Chine méridionale et les restrictions imposées par Joe Biden aux exportations des semi-conducteurs.Le dernier incident en date entre Chinois et Américains a été annoncé samedi 3 juin, lorsqu’un navire de guerre chinois avait coupé la voie à un destroyer américain dans le détroit de Taïwan.Le Commandement indo-pacifique américain a affirmé que le navire chinois "a exécuté des manœuvres de manière dangereuse" à proximité de son bâtiment.Pékin a promis une réponse ferme "à toutes les menaces et provocations".

chine

états-unis

taïwan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, chine, états-unis, conflit, conséquences, taïwan, li shangfu