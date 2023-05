https://fr.sputniknews.africa/20230508/gel-profond-la-diplomatie-chinoise-sur-letat-des-relations-avec-les-etats-unis-1059116931.html

"Gel profond": la diplomatie chinoise sur l’état des relations avec les États-Unis

Washington a rompu l'élan positif dans ses relations avec la Chine, qui avait été atteint lors de la rencontre entre Biden et Xi fin 2022. Elles sont de... 08.05.2023, Sputnik Afrique

"L'agenda du dialogue et de la coopération convenu par les deux parties a été perturbé, en replongeant les relations dans un gel profond", a-t-il déclaré ce 8 mai lors d’une rencontre à Pékin, selon le communiqué.Qin Gang se référait à la rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden à Bali en novembre 2022 lors d’un sommet du G20. Au cours d’"entretiens fructueux", les deux leaders étaient parvenus à un "consensus important" qui a été brisé depuis, a soutenu le diplomate chinois. Les tensions ont éclaté en février lorsqu’un ballon chinois à haute altitude est apparu dans l’espace aérien américain. En réponse, le secrétaire d’État Antony Blinken a annulé une visite à Pékin. En point d’orgue, la question autour de Taïwan est toujours d’actualitéQin Gang a prôné la stabilisation des relations. Il a également noté que la Chine adhérerait fermement aux principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération mutuellement bénéfique. Selon le ministre, les relations sino-américaines sont d’une grande importance non seulement pour les deux pays, mais aussi pour le monde.

