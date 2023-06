https://fr.sputniknews.africa/20230604/un-navire-de-guerre-chinois-execute-une-manuvre-devant-un-destroyer-us--video-1059698526.html

Un navire de guerre chinois exécute une manœuvre devant un destroyer US – vidéo

Un navire de guerre chinois exécute une manœuvre devant un destroyer US – vidéo

Dans le détroit de Taïwan, un navire de guerre chinois s'est approché à moins de 150 mètres d'un destroyer américain lors d'une mission conjointe...

La chaîne de télévision canadienne Global News a publié une vidéo montrant un navire de guerre chinois s’approcher du destroyer américain USS Chung-Hoon dans le détroit de Taïwan, ce qui a "failli" conduire à une collision.La vidéo a été filmée depuis la frégate canadienne NCSM Montréal participant à une mission conjointe canado-américaine en mer de Chine méridionale.Un navire de la marine chinoise a accéléré et a dépassé le destroyer américain sur son côté bâbord en traversant sa proue à 150 mètres de distance. Le Chung-Hoon s’est vu obligé de changer de cap et de ralentir sa vitesse à 10 nœuds "pour éviter une collision".Le commandant du NCSM Montréal, le capitaine Paul Mountford, a qualifié la manœuvre chinoise de "non professionnelle".Le Commandement indo-pacifique américain (USINDOPACOM) a déclaré dans un communiqué publié samedi que le navire de guerre chinois "a exécuté des manœuvres de manière dangereuse à proximité du Chung-Hoon".La Chine déterminée à répondre fermementUn porte-parole de l'ambassade de Chine au Canada a déclaré à Global News que les forces navales et aériennes chinoises suivaient et surveillaient les deux navires "légalement et professionnellement".Il a ajouté que la Chine prendrait toutes les mesures nécessaires pour "répondre fermement à toutes les menaces et provocations".La situation de Taïwan s’est notablement aggravée après la visite de l’île en août dernier par Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.La Chine, pour laquelle Taïwan est une de ses provinces, a condamné cette visite considérée comme un soutien américain au séparatisme taïwanais et a organisé des manœuvres militaires de grande envergure.

