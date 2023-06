https://fr.sputniknews.africa/20230609/un-ex-president-francais-designe-un-facteur-qui-influera-sur-lissue-du-conflit-en-ukraine-1059823023.html

Un ex-Président français désigne un facteur qui influera sur l’issue du conflit en Ukraine

Un ex-Président français désigne un facteur qui influera sur l’issue du conflit en Ukraine

L’issue du conflit ukrainien dépendra du résultat de la présidentielle aux États-Unis en 2024, estime l’ex-Président français François Hollande auprès du... 09.06.2023, Sputnik Afrique

La prochaine élection présidentielle aux États-Unis définira l’évolution du conflit en Ukraine, a déclaré François Hollande dans une interview publiée par le Financial Times ce 9 juin.M.Hollande a également noté que depuis sa présidence de 2012 à 2017, le format "d’un nouvel ordre géopolitique" était devenu plus clair. Il a estimé que l’alliance de la Russie avec la Chine, qui ont lancé un défi à l’Occident, se voyait consolidée.En avril, M.Hollande avait avoué que les accords de Minsk de 2014-2015, signés entre autres par la France alors qu’il était Président, ne servaient qu’à gagner du temps pour permettre à Kiev d’augmenter son potentiel militaire. Il avait fait cette déclaration en croyant parler à l’ex-Président ukrainien Petro Porochenko, alors qu’en réalité, il s’entretenait avec les auteurs de canulars russes Vovan et Lexus. M.Hollande avait en outre conseillé à Kiev de continuer à demander des livraisons "massives" de matériel militaire.M.Porochenko et l’ex-chancelière allemande Angela Merkel, elle aussi signataire des accords de Minsk, avaient aussi précédemment fait de pareilles déclarations.

