Trump estime que Poutine et Xi ont discuté à Moscou de l'ordre mondial pour le siècle à venir

Selon l’ex-Président américain, les dirigeants russe et chinois, qui sont des "personnes très intelligentes", se sont sans doute entretenus sur le futur de... 27.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-27T16:36+0200

Revenant sur l’entrevue de Xi Jinping et Vladimir Poutine en Russie, Donald Trump a supposé que ces deux dirigeants avaient abordé la question de l’ordre mondial du XXIe siècle lors de leur réunion.L’ex-Président américain a fait cette supposition au cours du rassemblement de ses partisans à Waco au Texas le 26 mars, relate la chaîne CNN.Décrivant les Présidents russe et chinois comme des "personnes très intelligentes", il a lancé qu’ils "discutaient de l’ordre mondial pour les 100 prochaines années". Selon lui, c’était "l’une des choses les plus tristes que l’on puisse imaginer".Des changements inédits depuis un siècleEn quittant Moscou ce 22 mars, Xi Jinping a dit à Vladimir Poutine qu’ils étaient en train d’"observer ensemble des événements sans pareils depuis 100 ans". Le leader chinois a ajouté qu’ils avançaient concernant ces changements lorsqu’ils étaient "ensemble".Une déclaration qui a suscité une autre vive réaction de M.Trump. Ce constat marque probablement "un point bas dans l’histoire des États-Unis", a-t-il noté dans un post sur le réseau Truth Social.Première visite après avoir été rééluLe Président chinois a effectué une visite d’État à Moscou du 20 au 22 mars. Il s’agit de son premier voyage officiel à l’étranger depuis sa réélection pour un troisième mandat.Le 20 mars à Moscou, Xi Jinping a eu une réunion informelle avec M.Poutine. Le lendemain, des négociations bilatérales ont eu lieu avec la participation des délégations.Au cours de cette visite, Moscou et Pékin ont signé deux déclarations conjointes sur l’épanouissement des relations entre les deux pays. Y figure aussi un plan de développement des domaines clés de la coopération économique russo-chinoise jusqu'en 2030.

