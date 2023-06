https://fr.sputniknews.africa/20230609/la-russie-participera-a-un-exercice-militaire-en-chine-1059821900.html

La Russie participera à un exercice militaire en Chine

La Russie participera à un exercice militaire en Chine

La Défense chinoise a annoncé avoir invité Moscou à prendre part à son prochain exercice militaire. Une entente en ce sens a été trouvée lors d’entretiens... 09.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-09T19:45+0200

2023-06-09T19:45+0200

2023-06-09T19:45+0200

russie

chine

international

exercices militaires

valery guerassimov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104262/03/1042620310_0:154:2500:1560_1920x0_80_0_0_74109b31787382a9397bf62e35b3ffd2.jpg

La Russie participera à un exercice militaire chinois en 2023, a annoncé ce vendredi 9 juin le ministère chinois de la Défense, à l’issue d’un appel vidéo entre Valéri Guérassimov, chef d'état-major général des armées russes et commandant de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, et Liu Zhenli, chef du Département d’état-major interarmées de la Commission militaire centrale chinoise.Les deux responsables ont "confirmé que la partie russe sera invitée à participer à l’exercice ‘Nord. Union-2023’ organisé par la partie chinoise", a indiqué le ministère sans fournir d’autres détails concernant la date et le lieu des manœuvres.Le ministère russe de la Défense a, de son côté, confirmé la tenue d’un entretien par visioconférence de M.Guérassimov avec Liu Zhenli, qui avait été nommé chef d'état-major interarmées chinois en mars 2023.M.Guérassimov a estimé que "les exercices conjoints des militaires russes et chinois [devaient] rester un domaine important des activités" avant d’inviter Liu Zhenli à se rendre en Russie, selon le ministère russe.Un partenariat jalousé?À la mi-mai, le Président français, Emmanuel Macron, avait affirmé au quotidien français L’Opinion que la Russie entrait dans une "forme de vassalisation à l'égard de la Chine".Des propos qui avaient été réfutés par Moscou, décrivant les relations entretenues par les deux pays comme un partenariat stratégique et spécial, non lié à une quelconque dépendance de qui que ce soit. Fin mars, le dirigeant chinois Xi Jinping avait effectué une visite officielle en Russie pour rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Et en mai, c’était au tour de Li Shangfu, ministre chinois de la Défense et membre du Conseil des affaires de l'État de la RPC, d’avoir des entrevues tant avec le chef du Kremlin qu’avec son homologue russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

russie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, chine, international, exercices militaires, valery guerassimov