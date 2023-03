https://fr.sputniknews.africa/20230312/qui-est-le-nouveau-chef-chinois-de-la-defense-sous-sanctions-americaines-1058171435.html

Qui est le nouveau chef chinois de la Défense sous sanctions américaines?

Qui est le nouveau chef chinois de la Défense sous sanctions américaines?

Acteur important de la filière aérospatiale chinoise, Li Shangfu a été élu ministre de la Défense. Ce général a œuvré pendant des décennies pour conduire ce... 12.03.2023, Sputnik Afrique

Après la réélection de Xi Jinping pour un troisième mandat comme Président de la Chine, quelques remaniements ont eu lieu au sein du gouvernement du pays.Notamment, Li Shangfu est devenu nouveau ministre de la Défense, suite au vote des parlementaires du pays. Avant cette nomination, il a joué un rôle de premier plan dans le développement du domaine spatial du pays pendant plusieurs décennies. Ses efforts ont contribué à ce que Pékin a atteint des succès sans précédents dans l’exploration de l’espace ces dix dernières années.Il participait notamment à la refonte des processus et des normes du pays en matière de recherche, de développement et d'approvisionnement dans l'espace et les fusées.Sa nomination signale que, dans un contexte de concurrence croissante entre la Chine et les États-Unis dans la concurrence technologique, la Chine continuera de donner la priorité à l'aérospatial.Son parcoursSelon des sources ouvertes en chinois, Li Shangfu est né en 1958 dans la famille d'un officier militaire de haut rang.Après avoir obtenu son diplôme à la prestigieuse université des Sciences et technologies de la Défense à Changsha, il a travaillé au centre de lancement de satellites de Xichang.De 1982 à 2013, il a servi au Centre de lancement de satellites de Xichang de l'Armée populaire de libération (APL, (les forces armées chinoises), notamment en tant que commandant de 2003 à 2013.En 2016-2017, Li Shangfu a exercé les fonctions d’un commandant adjoint de la Force de soutien stratégique de l'APL. De 2017 à 2022, il a dirigé le Département de la formation et de l'approvisionnement des troupes du Conseil militaire central de Chine.En 2018, le Trésor des États-Unis a imposé des sanctions contre le Département de la formation et de l'approvisionnement du Conseil militaire central de Chine et son chef, Li Shangfu, en raison de la coopération militaire avec la Russie. D’après Washington, la mise en place de ces restrictions est justifiée par l'achat d'avions russes et de systèmes de missiles S-400 par Pékin.

