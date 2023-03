https://fr.sputniknews.africa/20230310/xi-jinping-a-la-tete-de-la-chine-pour-un-3e-mandat-historique-1058145648.html

Xi Jinping à la tête de la Chine pour un 3e mandat historique

Xi Jinping à la tête de la Chine pour un 3e mandat historique

L’élection a eu lieu à l’unanimité des 2.952 députés présents à la 14e session plénière annuelle de l'Assemblée populaire nationale (APN, organe législatif... 10.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-10T06:33+0100

2023-03-10T06:33+0100

2023-03-10T06:33+0100

chine

xi jinping

élection présidentielle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/10/1056198899_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_258cf0bbad116d4144d6b211940ce4f0.jpg

Xi Jinping a été réélu, le 10 mars, Président de la République populaire de Chine pour un troisième mandat.Le poste de vice-président est revenu à Han Zheng, qui occupait le poste de vice-Premier ministre depuis 2018.Le dirigeant avait déjà obtenu en octobre une prolongation de cinq ans au sommet du PCC et de la commission militaire du Parti, les deux postes de pouvoir les plus importants en Chine. Seul candidat, Xi Jinping a été reconduit pour la même durée de cinq ans comme chef de l'État.La réélection de M. Xi intervient au moment où la Chine se prépare à mettre en œuvre un vaste chantier de réformes institutionnelles et économiques. L’élection intervient aussi au début d’une année durant laquelle cette puissance économique mondiale souhaite renforcer la croissance de son économique après la sortie de trois années de lutte contre la pandémie du Covid-19.Outre les questions économiques, le leader chinois aura à traiter de nombreux autres dossiers notamment la tension avec les États-Unis au sujet de questions commerciales et politiques et le conflit en Ukraine.Le Président chinois a également mis en avant, au cours de la semaine, la nécessité pour la Chine de renforcer ses capacités stratégiques afin de mieux relever les défis actuels.

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

chine, xi jinping, élection présidentielle