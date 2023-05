https://fr.sputniknews.africa/20230515/la-russie-dependante-de-la-chine-le-kremlin-repond-a-macron-1059274208.html

La Russie dépendante de la Chine? Le Kremlin répond à Macron

La Russie serait dépendante de la Chine? C’est en tout cas ce qu’a affirmé le Président français lors d’une interview, suite aux visites à Moscou du Président... 15.05.2023, Sputnik Afrique

Le Kremlin réfute complètement les propos du Président français sur la dépendance de la Russie vis-à-vis de la Chine. Ces deux pays ont des relations mutuellement bénéfiques et rejettent les tentatives de diktat occidental, a déclaré ce 15 mai Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe Vladimir Poutine.Pas question d’une défaite géopolitique de MoscouPlus tôt, M.Macron avait affirmé au quotidien français L’Opinion que la Russie avait "d'ores et déjà perdu géopolitiquement". Selon lui, Moscou entre dans une "forme de vassalisation à l'égard de la Chine" et fait douter ses alliés historiques, "son corset de premier rang".Pour Moscou, cette manière d’interpréter ses relations avec Pékin est une approche absolument erronée qui montre que la France ne comprend pas ce qu’il se passe.Au cours de ces derniers mois, la Russie a accueilli le Président puis le ministre chinois de la Défense : fin mars, c’est Xi Jinping qui s’était rendu à Moscou pour s’entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine. Et en mai, le ministre chinois de la Défense et membre du Conseil des affaires de l'État de la RPC, Li Shangfu, a eu des entrevues avec le chef du Kremlin et le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

