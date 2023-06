Le sabotage de la conduite d’ammoniac Togliatti-Odessa sape l’accord céréalier, selon Moscou

https://fr.sputniknews.africa/20230608/le-sabotage-de-la-conduite-dammoniac-togliatti-odessa-sape-laccord-cerealier-selon-moscou-1059793933.html

À cause du sabotage de la conduite d’ammoniac reliant la Russie et l’Ukraine, l'accord céréalier "se dévalue sous nos yeux", a déclaré la diplomatie russe... 08.06.2023, Sputnik Afrique

L’explosion s’étant produite sur une partie de la conduite d’ammoniac entre la Russie et l’Ukraine porte atteinte aux efforts de l’Onu dans la lutte contre la faim, en dévaluant l'accord céréalier, a fait savoir le 7 juin Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Pourtant, le chef de l’Onu "a pris une initiative distincte sur le pipeline d'ammoniac et a proposé le paquet d'Istanbul", appelé également l’accord céréalier de la mer Noire.Dans ce contexte, "l'importance humanitaire" de l’accord céréalier "se dévalue, malheureusement, sous nos yeux", a souligné la diplomate russe.Importance de la conduiteL’infrastructure est au cœur des négociations sur l’extension de l’accord concernant les exportations de céréales depuis les ports de la mer Noire. La reprise des exportations de l’ammoniac russe via ce pipeline était l’une des conditions que la Russie posait pour prolonger l’accord.Le pipeline Togliatti-Odessa était l’élément clé de la sécurité alimentaire mondiale, a fait savoir la diplomate russe: environ 2 millions de tonnes de matières premières pour la production d'engrais y étaient exportées chaque année. Cela suffit pour fabriquer des produits permettant de nourrir 45 millions de personnes.La conduite, inaugurée en 1979, peut transporter plus de 2,4 millions de tonnes d’ammoniac par an de Togliatti, dans la région russe de la Volga, jusqu’au port ukrainien d’Iouzhny, près d’Odessa, sur la mer Noire. Le pipeline est à l’arrêt depuis février 2022, date du début de l’opération militaire russe en Ukraine.Quant à l’accord céréalier, le 17 mai la Russie a accepté de le prolonger pour une durée de deux mois. Moscou a toutefois précisé qu’il y mettrait fin si les obstacles à ses propres exportations de céréales et d’engrais n’étaient pas levés.Circonstances de l’incidentL’explosion sur la conduite Togliatti-Odessa s’est produite le 5 juin près de la localité de Massiutovka, selon le ministère russe de la Défence. La localité se trouve dans la région de Kharkov, sur la ligne de front entre la Russie et l’Ukraine.L'une des stations de pompage a été mise hors service, a fait savoir Maria Zakharova, il y a eu une fuite d’ammoniac. Les travaux de réparation et de restauration prendront environ de un à trois mois, a-t-elle ajouté, "s'il y a l’accès à la zone".La responsabilité en incombe à un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance, a fait savoir le 7 juin le ministère russe de la Défense. Moscou s'efforcera d'établir les circonstances de l'incident, "mais on peut déjà affirmer que la seule partie qui n'a jamais été intéressée par la reprise des exportations via la conduite" est l'Ukraine, a pointé la diplomate.Plusieurs personnes ont été blessées, toutes ont reçu des soins médicaux.

