https://fr.sputniknews.africa/20230607/kiev-a-fait-exploser-un-pipeline-dammoniac-dans-la-region-de-kharkov-indique-la-defense-russe-1059767909.html

Kiev a fait exploser un pipeline d’ammoniac dans la région de Kharkov, indique la Défense russe

Kiev a fait exploser un pipeline d’ammoniac dans la région de Kharkov, indique la Défense russe

Un groupe ukrainien de sabotage a fait exploser le 5 juin un pipeline d’ammoniac reliant la Russie à l'Ukraine, dans la région de Kharkov, rapporte la Défense... 07.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-07T13:11+0200

2023-06-07T13:11+0200

2023-06-07T13:53+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

ammoniac

ammoniaque

opération militaire

terrorisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104323/20/1043232048_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_82b5087350e1a67592a452701cac5ff3.jpg

Le régime de Kiev a fait exploser le 5 juin un pipeline d’ammoniac dans la région de Kharkov, indique ce 7 juin la Défense russe.Cette attaque s’est produite vers 21h00 près de la localité de Massoutovka située dans la région de Kharkov, visant le pipeline Togliatti-Odessa, reliant la Russie à l’Ukraine. L’installation a été partiellement endommagée. Plusieurs personnes ont été blessées, elles ont toutes reçu des soins médicaux, souligne le ministère. Aucun militaire russe n'a été touché.Un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance en est responsable, précise l’instance. Les faits ont été qualifiés par le ministère et la diplomatie russe d’"acte terroriste". Actuellement, les travaux d’élimination des restes d’ammoniaque sont en cours dans les parties touchées du pipeline. Les travaux de réparation devraient prendre entre un et trois mois, a fait savoir de son côté le ministère russe des Affaires étrangères.Situation autour du pipelineEnviron 2.400 km de long, il relie la ville russe de Togliatti, située sur les rives de la Volga au port ukrainien de la mer Noire. Les exportations russes d'ammoniac via ce pipeline vers un port de la mer Noire en Ukraine ont été interrompues fin février 2022.En décembre, une source officielle a déclaré à Sputnik que l’Ukraine avait préparé une fomentation pour capoter la reprise du transit. Plusieurs explosions auraient dû endommager les installations de stockage d'ammoniac d'une usine d'Odessa.Par conséquent, l’Ukraine aurait pu présenter les faits comme une prétendue 'destruction' d'une 'frappe de missile' des forces armées russes".En réaction à cette explosion, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que l'Ukraine était le seul pays qui ne s'intéresse pas à la reprise du transit.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, ammoniac, ammoniaque, opération militaire, terrorisme