Moscou dénonce l'inaction de l'Onu pour reprendre le transit de l'ammoniac russe via l'Ukraine

21.01.2023

Le transport d’ammoniac, substance utilisée dans la production d'engrais, devait reprendre il y a longtemps entre la Russie et l’Ukraine, mais l’Onu reste inactive, a indiqué ce 21 janvier le ministère russe des Affaires étrangères.Moscou a rappelé que ce plan aurait dû être réalisé dans le cadre de l’accord céréalier, ce qui n’est toujours pas le cas.Aucun obstacle à la repriseMaintes fois, la Russie a déjà fait part de sa position à ce sujet auprès de l’Onu. Selon elle, le transit, qui tarde tant, ne nécessite aucun accord supplémentaire:Longue de plus de 2.400 kilomètres, cette conduite relaie la ville russe de Togliatti à Odessa, située sur le littoral de la mer Noire. Les exportations russes d'ammoniac via ce pipeline vers un port de la mer Noire en Ukraine ont été interrompues fin février 2022.En décembre, une source officielle a déclaré à Sputnik que l’Ukraine avait préparé une fomentation pour capoter la reprise du transit. Plusieurs explosions auraient dû endommager les installations de stockage d'ammoniac d'une usine d'Odessa. Par conséquent, l’Ukraine aurait pu présenter les faits comme une prétendue 'destruction' d'une 'frappe de missile' des forces armées russes".Hormis ce cas-là, le ministère russe a également nié les chiffres onusiens sur des bateaux chargés de céréales en attente de départ sur la mer Noire. Enfin, Moscou a détaillé la répartition mondiale des marchandises expédiées venant des ports ukrainiens. Seuls 3% ont été livrées aux pays dans le besoin dont la Somalie, l’Éthiopie, le Yémen, le Soudan, l’Afghanistan et Djibouti.

