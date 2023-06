https://fr.sputniknews.africa/20230608/le-principal-indice-boursier-en-hausse-de-600-dans-ce-pays-dafrique-australe-1059801391.html

Le principal indice boursier en hausse de 600% dans ce pays d’Afrique australe

Le principal indice boursier en hausse de 600% dans ce pays d’Afrique australe

Le principal indice boursier zimbabwéen a été multiplié par sept depuis janvier, selon Bloomberg. Bonne ou mauvaise nouvelle? L’agence explique ce phénomène... 08.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-08T18:25+0200

2023-06-08T18:25+0200

2023-06-08T18:25+0200

international

afrique

afrique subsaharienne

inflation

économie

taux de change

bourse

zimbabwe

monnaie nationale

échange de monnaie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/07/1059764393_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_3c171e49968323e2670e40a156242abb.jpg

Depuis le début de l’année, le principal indice boursier zimbabwéen, ZSE All Share, a pris 600%, rapporte Bloomberg.Le 6 juin, le ZSE All Share a augmenté de 11,22%, à 136.289,88 points, poussant la bourse du Zimbabwe (Zimbabwe Stock Exchange) à suspendre les opérations pendant 30 minutes pour permettre au marché de "se calmer". Pour rappel, le 31 décembre 2022, l’indice n’avait atteint que quelque 19.500 points.Selon Bloomberg, les courtiers s’attendent à ce que cette tendance à la hausse s’accentue, puisque la population n’a pas beaucoup d'outils alternatifs pour protéger son argent contre l'inflation et la dépréciation de la monnaie nationale.Le dollar zimbabwéen en détresseLe dollar RTGS ("règlement brut en temps réel"), anciennement appelé dollar du Zimbabwe, a été remis en circulation en 2019. Pendant dix ans, la monnaie nationale n’avait pas été utilisée au profit d’un panier de monnaies étrangères (dollar américain, dollar australien, livre sterling, euro, roupie indienne, pula du Botswana, rand sud-africain et yuan chinois).Selon le taux de change officiel, un dollar US s’échange actuellement contre 3.673 dollars RTGS. Sur le marché noir, un billet vert se vend pour 3.900- 4.000 ZWD faisant ainsi preuve d’une dévaluation de 60% de la devise nationale au cours du dernier mois.Début mai, le dollar zimbabwéen s’était déprécié de 40% face au dollar américain, s’échangeant à 1.070 sur le marché officiel, contre entre 1.500 et 2.300 sur le marché noir, rapportait Bloomberg.Le gouvernement prend des mesuresDébut mai, le gouvernement a pris une mesure inhabituelle pour maîtriser l’inflation et sécuriser l’investissement comme l’épargne. La banque centrale du pays a émis une monnaie numérique adossée au cours de l’or.Ces tokens s’échangent pour un prix minimum de dix dollars pour les particuliers et de 5.000 dollars pour les entreprises. L’initiative vise à réduire la demande en dollars américains, très recherchés en cette saison de commercialisation du tabac, qui voyait l’arrivée sur le marché de devises étrangères.En 2022, les autorités du pays avaient mis en circulation des pièces d’or baptisées Mosi-oa-Tunya, ("La fumée qui tonne") en référence aux spectaculaires chutes Victoria, pour tenter d'enrayer l'engouement pour le dollar américain. Selon les médias, les plus riches, et surtout les entrepreneurs, achètent ces pièces à 1.800 dollars l’unité pour protéger la valeur de leurs avoirs.

afrique

afrique subsaharienne

zimbabwe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, afrique subsaharienne, inflation, économie, taux de change, bourse, zimbabwe, monnaie nationale, échange de monnaie, finances