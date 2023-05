https://fr.sputniknews.africa/20230509/ce-pays-africain-est-dans-le-top-3-de-ceux-avec-linflation-la-plus-elevee-1059134017.html

Ce pays africain est dans le top 3 de ceux avec l’inflation la plus élevée

Le top 3 des pays frappés le plus fortement par l’inflation est clôturé par le Zimbabwe, où les prix ont augmenté de 87,6%. La Russie, par contre, a quitté le... 09.05.2023, Sputnik Afrique

Avec une inflation de 3,5% sur un an au mois de mars, la Russie occupe la 102e position au monde en termes de hausse des prix.L’inflation sur un an en mars reste la plus élevée au Liban (264%) et en Argentine (104,3%). La troisième marche de ce podium est occupée par le Zimbabwe, où les prix ont augmenté de 87,6%.Ces trois premiers États sont suivis par le Surinam (59,4%) et la Turquie (50,5%).L’inflation demeure élevée au Sri Lanka (49,2%), au Ghana (45%), en Sierra Leone (41,5%) et au Laos (41%). Le Pakistan, où l’inflation a atteint 35,4%, fait partie du top 10 pour la première fois depuis plusieurs années.Proche-Orient et AsieAu Proche-Orient, le Liban, la Turquie et l’Égypte (32,7%) sont les trois premiers pays en termes de hausse des prix. Par contre, Oman a connu en mars le plus bas taux d’inflation (1,6%).En Asie, la plus forte hausse par rapport à mars 2022 a été recensée au Sri Lanka, au Laos et au Pakistan. L’inflation en Chine (seulement 0,7%) a été la plus basse non seulement dans la région, mais aussi dans le monde.EuropeEn Europe, les prix ont connu une hausse maximale en Hongrie (25,2%), en Moldavie (22%) et en Ukraine (21,3%).L’inflation a dépassé 10% dans 14 autres pays, y compris les trois pays baltes, la Serbie, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni. Une hausse entre 3,5% et 10% a été observée dans 18 pays, parmi lesquels l’Autriche, la Finlande, l’Italie, l’Allemagne, le Danemark, la Belgique, la Norvège et la France. En ce début de printemps, les prix ont connu l’augmentation la plus faible en Suisse et au Liechtenstein (2,9%) ainsi qu'en Espagne (3,3%).L’étude a été menée par Sputnik sur la base des données des services statistiques de 193 pays membres de l’Onu. L’échantillon final comprend 142 pays ayant publié début mai les données pour le mois de mars.

