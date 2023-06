https://fr.sputniknews.africa/20230607/louganda-decrypte-les-enjeux-du-prochain-sommet-russie-afrique-1059778242.html

L’Ouganda décrypte les enjeux du prochain sommet Russie-Afrique

Le continent africain veut faire venir des investissements et utiliser pleinement ses propres ressources au lieu de toucher des aides, a fait savoir... 07.06.2023, Sputnik Afrique

À l’approche du sommet Russie-Afrique, certains pays du continent révèlent leurs attentes. Pour l'ambassadeur de l’Ouganda interrogé par Sputnik Afrique, l’enjeu principal de l’événement serait le renforcement de la coopération équitable avec Moscou.Comme le continent mise globalement sur l’acquisition de l’indépendance économique, il chercherait plutôt des apports de capitaux que des soutiens financiers.Donc, il importe de "faire évoluer ce que nous avons", selon M.Kizige.Et d’ajouter que "si nous pouvons faire venir des investisseurs et investir, nous serons alors en mesure d'être sur un pied d'égalité avec tous les autres. Nous voulons donc nous assurer qu'au cours du sommet, nous veillerons à ce que les échanges commerciaux soient réellement renforcés et améliorés pour atteindre le niveau suivant".Secteurs du partenariat russo-ougandaisQuant aux opportunités commerciales pour une coopération plus approfondie avec la Russie, l’ambassadeur en a cité une large gamme.Cependant, toutes les sphères de coopération le sont, car "l'Ouganda est la première, la meilleure destination pour les investissements en Afrique à l'heure actuelle", a estimé Moses Kizige. De plus, les deux pays entretenant de bonnes relations, Kampala souhaite "autant d'investisseurs russes que possible".L’Ouganda et les BRICSInterrogé au sujet de la place de son pays dans le monde multipolaire en formation, l’ambassadeur a réagi sur les relations étroites de la majorité des États, membres des BRICS.Enfin, les BRICS et ses sympathisants représentent la majorité mondiale, et Kampala ne veut pas "être dominé par des gens qui n'ont pas la majorité en nombre".

