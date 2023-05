https://fr.sputniknews.africa/20230523/partenariat-afrique-russie-et-souverainete-africaine-un-ministre-algerien-commente-1059413854.html

Partenariat Afrique-Russie et souveraineté africaine: un ministre algérien commente

Partenariat Afrique-Russie et souveraineté africaine: un ministre algérien commente

La souveraineté de l’Afrique passe entre autres par l’indépendance dans le domaine médiatique. Dans ce sens, les pays comme la Russie apportent une plus-value... 23.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-23T11:45+0200

2023-05-23T11:45+0200

2023-05-23T13:08+0200

afrique

russie

chine

international

souveraineté

numérisation

communication

médias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/17/1059422991_0:0:906:511_1920x0_80_0_0_2fb13e7d32e1c4dfd9907b2f977f3479.jpg

Selon M.Bouslimani, les pays du continent verront toujours d’un bon œil toute aide venant de l’extérieur, mais tout en aspirant coûte que coûte à leur souveraineté et leur indépendance dans tous les domaines, entre autres économique et politique, à l'instar de son pays l’Algérie.La numérisation, une priorité pour l’Afrique en pleine mutationPour le ministre algérien, dans ce monde interconnecté et multipolaire, l’Afrique est en train de se transformer avec le recours à de nouvelles technologies de l'information et de la communication.M.Bouslimani donne l’exemple de l’Algérie qui a fait de la numérisation sa priorité en allant jusqu’à créer le ministère de la Numérisation.D’après M.Bouslimani, cette 14e session de l’UAR a été un succès pour les résolutions de la fin des travaux.L’Union africaine de radiodiffusion a été créée le 30 octobre 2006 à Abuja, au Nigeria. Elle a remplacé l’Assemblée générale de l’Union des radios et télévisions nationales d’Afrique (URTNA). Selon le site officiel de cette organisation, l’UAR se donne pour objectif de défendre les intérêts des Africains et de promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes de ce continent.

afrique

russie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, russie, chine, international, souveraineté, numérisation, communication, médias