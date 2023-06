https://fr.sputniknews.africa/20230605/en-algerie-de-la-neige-en-plein-mois-de-juin--videos-1059723542.html

En Algérie, de la neige en plein mois de juin – vidéos

En Algérie, de la neige en plein mois de juin – vidéos

En cette année 2023, plusieurs calamités se sont abattues sur l’Algérie. Une forte sécheresse d’abord, des pluies torrentielles ensuite, et désormais de la... 05.06.2023, Sputnik Afrique

Après la pluie, le beau temps? Pas en Algérie.Des pluies diluviennes ont inondé le pays fin mai, tout après la canicule de fin mars.Selon le site d’information TSA, la pluie fait des ravages partout dans le nord du pays. La semaine dernière, plusieurs wilayas du pays ont été touchées par des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations. Les wilayas de Guelma, Tipaza et Boumerdès ont été particulièrement dévastées par les inondations. Deux enfants ont trouvé la mort dans les deux premières wilayas à cause des intempéries et d’importants dégâts matériels y ont été enregistrés.Les précipitations qui ont atteint les 40 mm en moyenne ont contribué, au moins, à l’irrigation des champs et des espaces verts profitant aux éleveurs.Mais il était encore trop tôt pour se réjouir du temps… car la neige est arrivée, dans un épisode rare et exceptionnel.TSA rapporte qu’il a neigé dans les wilayas de Djelfa et Sidi Bel Abbès. Difficile de croire que ces images ont été prises au mois de juin.

