Vague de froid au Maroc: plus de 400.000 personnes désenclavées

Les autorités du pays ont annoncé avoir désenclavé plus de 400.000 personnes dans une dizaine de provinces du pays, selon le site d’information marocain... 25.02.2023, Sputnik Afrique

afrique du nord

maghreb

maroc

froid

pluie

neige

Depuis l’arrivée d’une vague de froid au Maroc, les autorités ont désenclavé au total près de 434.777 personnes dans 11 provinces différentes, relate lesite d’information marocain Barlamane, citant le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.Ces interventions ont bénéficié aux habitants de 55 collectivités dans les provinces d’Al Haouz, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Midelt, Chichaoua, Tata, Guelmim, Errachidia, Zagora et Chtouka-Inezgane, précise le site.De plus, les autorités ont organisé 26 caravanes médicales spécialisées au profit de plus de 16.382 personnes et en ont programmé 35 autres. Elles ont également distribué 74 tonnes de médicaments toutes provinces confondues. Des interventions ont été effectuées par des hélicoptères des Forces armées royales et d’autres par des ambulances, d’après Barlamane.Une soixantaine de routes rouvertesDu 13 au 20 février, des pluies torrentielles et de fortes chutes de neige ont causé l’arrêt de la circulation sur certains axes routiers.Plus de 400 engins -camions, chasse-neiges, véhicules de nivellement et de fret, foreuses et bulldozers- ont été mobilisés, selon M.Baitas.

