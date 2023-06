https://fr.sputniknews.africa/20230603/salon-de-technologie-gitex-africa-2023-interet-pour-la-russie-et-pour-lafrique-1059686814.html

Salon de technologie Gitex Africa 2023: intérêt pour la Russie et pour l’Afrique

Les réalisations informatiques russes ont suscité un vif intérêt au salon de technologie Gitex Africa 2023. Selon le représentant commercial russe au Maroc... 03.06.2023, Sputnik Afrique

Gitex Africa 2023, le plus grand salon de technologie africain vient de s’achever à Marrakech. Organisé par l’Agence de développement du digital, il s’est tenu du 31 mai au 2 juin. Le représentant commercial russe au Maroc,Alexeï Andreïev, a fait part à Sputnik de ses impressions du salon.Des projets pilotes russes déjà envisagésM.Andreïev a signalé la présence d’un grand nombre d’entreprises numériques russes à cet événement. Elles ont eu la possibilité de montrer leurs solutions et leurs produits sur le marché africain.Selon lui, des sociétés russes réfléchissent à des projets pilotes avec des partenaires étrangers, ainsi qu’au sujet du couplage de logiciels russes avec des plateformes utilisées au Maroc et dans d’autres pays africains.Le continent avec son potentiel numérique énorme offre de larges possibilités de coopération avec la Russie "qui est maintenant sans aucun doute l’un des leaders mondiaux dans le domaine informatique".Des technologies russes pour garantir l’indépendance numériqueDe l’avis d’Alexeï Andreïev, dans le cadre d’une coopération mutuellement avantageuse, les entreprises russes pourraient développer les ventes de leurs produits et leurs partenaires africains pourraient tirer profit de leurs avantages concurrentiels.

