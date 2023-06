https://fr.sputniknews.africa/20230603/la-fortune-de-ce-milliardaire-africain-augmente-de-501-millions-de-dollars-en-24-heures-1059690915.html

Le magnat nigérian du ciment et de l’alimentaire Abdul Samad Rabiu pèse désormais 8,24 milliards de dollars, selon les données du Bloomberg Billionnaires Index qui suit la richesse des 500 plus grandes fortunes du monde.La valeur nette de Rabiu a bondi de 501 millions de dollars en 24 heures.Les médias attribuent cette poussée aux résultats du discours inaugural prometteur du président Bola Ahmed Tinubu, qui a dévoilé une série de politiques conçues pour résoudre les problèmes critiques de l'économie nigériane.Les investisseurs ont répondu favorablement à ces mesures proposées, ce qui a entraîné une augmentation significative du cours des actions de BUA Cement et de BUA Foods, des sociétés détenues par Rabiu.Membre d’un club d’éliteAvec la dernière augmentation de 501 millions de dollars de sa valeur nette, les gains d'Abdul Samad Rabiu depuis le début de l'année ont maintenant atteint 1,53 milliard de dollars. Cela le place parmi les quelques milliardaires africains qui ont connu des augmentations de valeur nette dépassant 1,5 milliard de dollars en 2023.Le magnat des affaires nigérian Aliko Dangote et le magnat du luxe sud-africain Johann Rupert rejoignent Rabiu dans cette ligue exclusive. La valeur nette de Dangote a augmenté en flèche de 2,49 milliards de dollars cette année, tandis que Rupert a connu une augmentation significative de 2,27 milliards de dollars.Abdul Samad Rabiu est le fondateur et président du conglomérat nigérian BUA Group. Sa filiale basée à Lagos, BUA Cement, est le deuxième producteur de ciment du pays, avec des ventes de 361 milliards de nairas (847 millions de dollars) en 2022.Son autre filiale cotée en bourse, BUA Foods, possède la plus grande usine de nouilles et de farine du Nigeria.Abdul Samad Rabiu est le 259e du classement des milliardaires de Bloomberg.

