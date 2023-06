https://fr.sputniknews.africa/20230601/ce-milliardaire-reprend-sa-couronne-dhomme-le-plus-riche-du-monde-1059650620.html

Ce milliardaire reprend sa couronne d’homme le plus riche du monde

Ce milliardaire reprend sa couronne d’homme le plus riche du monde

Le PDG de SpaceX et de Tesla est de nouveau la personne la plus riche du monde. Il a dépassé le Français Bernard Arnault, selon le classement de Bloomberg. En... 01.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-01T16:00+0200

2023-06-01T16:00+0200

2023-06-01T16:00+0200

international

elon musk

milliardaires

tesla

classement

bernard arnault

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104257/38/1042573841_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fdd4be75139f170b5465478ef9ffb3dc.jpg

Le podium des milliardaires évolue de temps en temps. Elon Musk est arrivé au premier rang du classement quotidien du Bloomberg Billionaires Index, mis à jour ce 1er juin.Le patron de Tesla et de SpaceX regagne la première place de la liste avec une fortune évaluée à 192 milliards de dollars, en arrivant ainsi devant Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Le Français, dont la richesse est estimée à 187 milliards de dollars, lui avait chipé pour la première fois la tête du classement en décembre dernier.L’ex-patron d’Amazon Jeff Bezos ferme le top 3 des hommes les plus riches du monde avec un patrimoine de 144 milliards de dollars.Les ventes de Tesla en hausseElon Musk a pu arriver en tête de ce classement car les actions de Tesla sont en rebond en Bourse de près de 66% depuis le début de l’année en cours.De plus, le propriétaire de la société automobile voit aussi sa Model Y devenir le véhicule le plus vendu au monde au premier trimestre 2023, une première pour une voiture 100% électrique.LVMH subit pour sa part des difficultés boursières, en perdant 6% des actions sur le dernier mois à la Bourse.Ceci explique pourquoi les deux hommes ont échangé leur place ce mois-ci.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, elon musk, milliardaires, tesla, classement, bernard arnault