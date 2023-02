https://fr.sputniknews.africa/20230228/bernard-arnault-cede-sa-place-dhomme-le-plus-riche-du-monde-1058036123.html

Bernard Arnault cède sa place d’homme le plus riche du monde

Bernard Arnault cède sa place d’homme le plus riche du monde

Elon Musk est de nouveau la personne la plus riche du monde après avoir brièvement perdu sa place face au Français Bernard Arnault, selon Bloomberg. 28.02.2023, Sputnik Afrique

Lundi 27 février, le PDG de Tesla et de SpaceX et propriétaire de Twitter est revenu au premier rang du classement des personnes les plus riches du monde, rapporte Bloomberg.L’agence indique que la richesse de Musk a été stimulée par une augmentation de près de 70% du cours de l'action de Tesla Inc. cette année. Il a augmenté d'environ 100% par rapport à son creux intrajournalier du 6 janvier. L'entreprise a également bénéficié d'une plus grande demande pour ses véhicules électriques après avoir réduit les prix de plusieurs modèles.Lundi, les actions de Tesla ont augmenté de 5,5% pour atteindre 207,63 dollars à 16 heures à New York, portant la valeur nette de Musk à 187,1 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index.Une somme qui dépasse la fortune personnelle de 185,3 milliards de dollars de Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).Une perte record de 200 milliardsIl a été déclassé du sommet de l'indice de richesse de Bloomberg pendant plus de deux mois après une forte chute de Tesla, dont il est le directeur général.

