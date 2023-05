Khulekani Skosana, un jeune membre du Congrès national africain et président du sous-comité des relations internationales de la Ligue de jeunesse au sein de ce parti sud-africain, a déclaré à Sputnik Afrique que les sanctions adoptées contre lui par les autorités ukrainiennes démontraient le bien-fondé de sa décision d’être observateur aux référendums dans le Donbass.Et d’expliquer que le régime de Kiev ne considère pas les Africains comme d’égal à égal, tout dans l’esprit de l’idéologie nazie.Il a souligné que l'Afrique du Sud n'aurait jamais pu se libérer du régime de l'apartheid sans le soutien et la solidarité de la communauté internationale. "Il serait donc hypocrite de la part des Sud-Africains de rester les bras croisés alors que le nazisme menace l'Ukraine", selon lui.Khulekani Skosana a été un observateur de l’Afrique du Sud aux référendums d’adhésion à la Russie tenus dans le Donbass fin septembre 2022. Depuis, il maintient une position cohérente à l’égard de la Russie dénonçant notamment les sanctions occidentales contre Moscou.

Un membre du Congrès national africain, l’un des plus anciens partis d’Afrique du Sud, a avoué à Sputnik Afrique qu’il n’était pas gêné par les sanctions... 31.05.2023, Sputnik Afrique

Sanctionné par Kiev, cet homme politique africain dit se trouver "du bon côté de l’Histoire"

© Photo Khulekani Skosana, président du sous-comité des relations internationales de la Ligue de jeunesse du Congrès national africain, Afrique du Sud © Photo

Un membre du Congrès national africain, l’un des plus anciens partis d’Afrique du Sud, a avoué à Sputnik Afrique qu’il n’était pas gêné par les sanctions imposées par l’Ukraine à son encontre en 2022. Selon lui, cela montre qu’il a pris une bonne décision. D’autant plus que le régime de Kiev est "clairement nazi" et méprise les Africains.