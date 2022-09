https://fr.sputniknews.africa/20220926/un-observateur-sud-africain-trouve-une-ressemblance-entre-le-regime-de-kiev-et-lapartheid-1056301282.html

Un observateur sud-africain trouve une ressemblance entre le régime de Kiev et l’apartheid

Un observateur sud-africain trouve une ressemblance entre le régime de Kiev et l’apartheid

Volodymir Zelensky, "marionnette de l'Occident, utilise les Ukrainiens dans sa campagne politique toc". Qui plus est, son régime a "une similitude très... 26.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-26T16:28+0200

2022-09-26T16:28+0200

2022-09-26T16:28+0200

donbass. opération russe

zaporojie

volodymyr zelensky

ukraine

apartheid

référendum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1055046026_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_11fb134e7ea9faae5dcc8e113aa61949.jpg

Présent à Melitopol, dans la région de Zaporojié à l’occasion du référendum sur le rattachement de ce territoire ukrainien à la Russie, l’observateur sud-africain Khulekani Mondli Skosana a torpillé le Président ukrainien lors d’une interview accordée à Sputnik.L’observateur dresse des parallèles entre le régime de Kiev et celui de l'apartheid qui pesait sur l’Afrique du Sud de 1948 à 1991: Les droit de l’Homme sont valables non seulement pour les Américains, mais également pour les habitants de Zaporojié ou du Donbass, a-t-il conclu.Plus de 100 observateurs internationaux de 40 pays surveillent le déroulement des référendums dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, et dans les régions de Zaporojié et de Kherson. Le vote pour le rattachement à la Russie se tient du 23 au 27 septembre. En cas de majorité des votes positifs, les régions concernées seront immédiatement intégrés.

zaporojie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

zaporojie, volodymyr zelensky, ukraine, apartheid, référendum