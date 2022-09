https://fr.sputniknews.africa/20220925/referendums-dans-le-donbass-plus-de-100-observateurs-etrangers-sur-place-1056292434.html

Référendums dans le Donbass: plus de 100 observateurs étrangers sur place

Référendums dans le Donbass: plus de 100 observateurs étrangers sur place

2022-09-25

2022-09-25T19:36+0200

2022-09-25T19:37+0200

Plus de 100 observateurs internationaux venant de 40 pays surveillent le déroulement des référendums dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, et dans les régions de Zaporojié et de Kherson, a déclaré ce dimanche 25 septembre un responsable du régulateur russe des votes.Les informations disant que l’Ukraine posséderait une liste des noms de ces observateurs ne correspondent pas à la réalité, a indiqué Alexandre Malkevitch, membre de la Chambre civique russe.Selon lui, seule la liste des pays dont les représentants assistent aux référendums est disponible. Mais ceux-ci interviennent activement eux-mêmes à la télévision et commentent les faits, a ajouté M.Malkevitch. Et d’ajouter: "Certes, il y aura diverses provocations, mais nous y sommes prêts".Parmi les pays concernés figurent l’Afrique du Sud, l’Allemagne, la Biélorussie, le Brésil, l’Égypte, les États-Unis, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Syrie, le Togo, le Venezuela et le Zimbabwe.Tenue des référendumsLe vote sur l’intégration à la Russie se déroule dans le Donbass, dans les régions de Kherson et de Zaporojié du 23 au 27 septembre. En cas de majorité des votes positifs, les régions concernées seront immédiatement rattachées.Selon plusieurs sondages, la majorité absolue (plus de 90%) des habitants des Républiques du Donbass se prononcent pour le rattachement à la Russie.Parmi ceux qui ont annoncé leur intention de voter dans la région de Zaporojié et de Kherson, plus de 80% soutiennent sa sortie de l’Ukraine et une intégration à la Russie.

