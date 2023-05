https://fr.sputniknews.africa/20230530/le-kenya-prone-un-systeme-de-paiement-panafricain-afin-de-se-debarrasser-du-dollar-1059605292.html

Le Kenya prône un système de paiement panafricain afin de se débarrasser du dollar

30.05.2023

La différence de change et "la dépendance du dollar" entravent les échanges commerciaux entre les pays africains, a annoncé le Président kénian William Ruto, proposant de créer un système de paiements commun pour l’ensemble du continent.La pénurie de dollars entrave la croissance économiqueUn manque systématique de la devise américaine en Afrique crée des conditions pour sa demande trop élevée toujours nuisible aux échanges commerciaux. Cela a longtemps perturbé le développement commercial de l’Afrique en raison notamment de l’absence d’un système de paiement panafricain bien établi, a-t-il estimé.Les autorités régionales sont ainsi obligées de faire face à une pression du dollar ce qui aboutit, en conséquence, à la dévalorisation des devises nationales, estime M.Ruto.Commerce en monnaies nationalesL’adoption du mécanisme élaboré par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) débarrassera les entrepreneurs et négociants de l’obligation de rechercher des dollars. Ils pourront faire le commerce en monnaies nationales, des règlements en dollars seraient ainsi pris en charge par l’Afreximbank. Le système établi par cette dernière fonctionne déjà et permet aux pays africains de faire du commerce en utilisant leurs propres devises.De plus en plus de pays africains cherchent à renoncer au billet vert dans le cadre de leurs échanges commerciaux. Début mai, des économistes burkinabè, camerounais et congolais ont présenté leurs analyses à Sputnik Afrique de ce processus en cours d’élaboration et ont énoncé les choix que le continent africain doit faire sur fond d’émergence d’un monde multipolaire.

