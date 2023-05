https://fr.sputniknews.africa/20230503/ce-nest-plus-possible-de-se-laisser-faire-chanter-trois-experts-africains-sur-la-dedollarisation-1059013062.html

"Ce n'est plus possible de se laisser faire chanter": trois experts africains sur la dédollarisation

"Ce n'est plus possible de se laisser faire chanter": trois experts africains sur la dédollarisation

De plus en plus de pays continuent de renoncer au billet vert dans le cadre de leurs échanges commerciaux. Au micro de Sputnik Afrique, des économistes... 03.05.2023, Sputnik Afrique

«Ce n'est plus possible de se laisser faire chanter»: trois experts africains sur la dédollarisation De plus en plus de pays continuent de renoncer au billet vert dans le cadre de leurs échanges commerciaux. Au micro de Sputnik Afrique, des économistes burkinabè, camerounais et congolais analysent ce processus en cours et énoncent les choix que le continent africain doit faire sur fond d’émergence d’un monde multipolaire.

"Chaque économie a besoin de pouvoir renforcer sa force économique. Et ce qui permet de renforcer la puissance d'une nation, c’est sa monnaie", indique Fortuna Mungunga, expert en économie et finances en RDC. "Par exemple en Chine, vous savez qu’un dollar vaut maintenant un yuan. Ils utilisent au maximum la monnaie nationale pour pouvoir relever leur économie, parce que le dollar a son histoire et chaque économie a besoin de pouvoir créer son histoire aussi"."Les Américains imposent et ont imposé le dollar jusqu'ici pour leur seul intérêt et cela se manifeste de façon de plus en plus criante", déclare à Sputnik Afrique M.Ella. Selon lui, on peut l'observer avec "les sanctions illégales et iniques contre la Russie, qui s'est vu geler plus de 300 milliards de dollars de ses réserves par les États-Unis". "C'est énorme. Ce n'est plus possible de se laisser faire chanter par un pays qui ne regarde que ses seuls intérêts", constate l’analyste camerounais.Retrouvez également dans ce numéro:- Sébastien Périmony, responsable du bureau Afrique de l’institut Schiller, et Ivan Lochkarev, chercheur au Centre d'études sur le Moyen-Orient et l'Afrique de l’Institut d’État de Moscou des relations internationales (MGIMO), sur la coopération spatiale russo-africaine.Notre revue d’actu traitera des sujets suivants:- Reprise des vols directs entre le Maroc et la Russie.- Un défilé du Régiment immortel en RDC.- la Russie qui accélère l’approvisionnement en engrais de l’Asie et de l’Afrique.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

